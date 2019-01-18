俄研究：經典樂高投報率比美股高

2019-01-18 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕樂高玩具是很多小孩最愛的玩具，也是很多成人童年的回憶，不少經典款式過幾年後在網路上的售價，甚至高於原價相當多倍。有學者分析了樂高的投資報酬率，竟發現部分款式的樂高，投報率甚至比幾支重磅美股更高。

根據《彭博》昨日援引俄羅斯國立高等經濟學院教授多布林斯卡亞（Victoria Dobrynskaya）的研究，研究中分析了1987年至2015年間出版的2300款樂高玩具的價格，其中用於哈利波特系列「霍格華茲城堡」與星際大戰系列「絕地戰機」的樂高積木零件，年收益率高達11%，比許多美國重磅股票和債券都還高，其中積木數量較少（不多於113塊）的產品，會較多的更有價值。

研究還特別提到，星際大戰系列中的達斯‧瑞文（Darth Revan）的迷你人偶，2014年出版時原價為3.99美元（約新台幣123元），1年後拍賣網站上的價格竟然飆高到28.46美元（約新台幣878元），在相當短的時間內有了令人驚訝的漲幅。

研究中也列出，在樂高的聯名系列當中，較值得投資的有超級英雄系列、蝙蝠俠、印第安那瓊斯（Indiana Jones），而唯一貶值的聯名系列則是辛普森家族。

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