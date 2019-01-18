北極熊「10年挑戰」照片曝光！網友看到都哭了...

網友做出北極熊「10年挑戰」，讓許多人相當不捨。（左圖美聯社，右圖擷取自Paul Nicklen Instagram）

2019-01-18 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕近期內全球掀起「10年挑戰」風潮，許多人都將自己10年前的模樣拿出來與今日的自己做對比，但有網友兩相比較北極熊10年前後的模樣，畫面曝光讓網友眼眶都濕了。

各國網友利用「10年挑戰」的機緣再次提醒全球民眾注意溫室效應帶來的負面影響，減少二氧化碳排放，他們將10年前北極熊豐腴體態的樣貌，與1隻骨瘦如柴、在陸地上行走的北極熊作對比，彰顯氣候變遷下北極熊生活環境遭到破壞的處境。

據悉，網友們使用的照片為加拿大攝影師尼克倫 （Paul Nicklen）與在2017年，與保育團隊前往北極圈內的巴芬島（Baffin Island）進行拍攝的影片擷圖，雖不符合「10年挑戰」標準，但他們認為保育意義無比重要，希望能透過組合圖片喚醒世人對生態保育的重視。

外國網友們看見北極熊在短短10年內出現巨大改變，都感到相當不捨，紛紛留言指出「天阿，人類到底對牠們做了什麼？」、「真希望全球人類今天開始就不要呼吸了」、「我們應該要為牠們多著想，這些可憐的動物們」、「看了心情真的很難過」、「沒想到會變成這樣」。

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