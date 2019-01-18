白人壯男重拳打昏黑人少女 引網友撻伐

2019-01-18 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名高壯男子日前在購物商場外與一群少女起爭執，過程中不斷被推擠包圍的，男子一氣之下，竟直接以一記重拳打趴其中一名黑人少女，女孩當場暈倒。出手傷人的男子，隨後也遭警方逮捕，該起事件也引起網友撻伐。

根據外媒報導，今年51歲的大衛（David Steven Bell）在本月12日晚間7點多，在北卡羅萊納州的阿什維爾購物中心（Asheville Mall）外，與一群青少女起爭執，而這群少女就這樣團團圍住大衛，不斷挑釁，推擠他。其中一名黑人少女對著大衛不斷叫囂，大衛則是用力推開對方，少女被推開後不爽，上前要理論時，大衛竟直接一拳灌倒這名黑人少女，當場擊暈。

這段過程也被旁人錄下PO網，引起網友熱議，多數留言都是攻擊大衛，認為他是一個種族主義者，而且身高196公分、體重達113公斤的大衛，竟這樣毫不留情的攻擊一名瘦小女孩，真的很不應該。對此，大衛的律師安迪（Andy Banzhoff）聲稱，當時其實是這群青少年正在騷擾一名女性，委託人（大衛）為了幫助那名女子，才與這群青少年纏上。而且委託人目前正在接受創傷性腦損傷和創傷後壓力症候群（PTSD）的治療，委託人是出於保護自己免受威脅，才會出手，並沒有任何歧視之意，委託人本人犯後也十分後悔。但網友則認為，以大衛的魁武身材，要擺脫掉這群身材瘦削的孩子實在輕而易舉。

事發後，大衛也隨即被警方逮捕，被控襲擊一名12歲以下的女童，及動手推另外兩名13歲的女童等3項襲擊罪，全案於2月5日審理。

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