女子假約砲偷東西 竟把4勞力士全塞進下體

2019-01-18 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名29歲女子布魯肯絲（Delajurea Brookens），在酒吧內假意和一名46歲男子戴茲（Ramon Diaz）約砲，進入對方酒店房間後趁其不備，偷走5只名貴手錶，更將其中4只塞入了自己的下體，試圖逃過警方搜索。

根據《每日郵報》報導，布魯肯絲在邁阿密一間酒吧遇到戴茲後，對方邀請她到下榻酒店房內，不料布魯肯絲趁著戴茲不注意，竟偷走了他5只昂貴的名錶，戴茲發現後立刻報警，警方到場時也逮住了正準備搭乘計程車離開的布魯肯絲，但只在布魯肯絲的包包中找到一只價值2.2萬美元（約台幣66萬元）的勞力士錶，其他四只不翼而飛。

事後警方對布魯肯絲進行脫衣搜查，才發現她「深不可測」，將其中4只手錶藏入自己的下體。布魯肯絲總共偷走價值10.8萬美元（約新台幣324萬元）的勞力士名錶，據悉布魯肯絲還有賣淫、藏匿毒品、偷渡違禁品入獄等前科，目前也被控犯下竊盜罪，以4.9萬美元（約新台幣147萬元）交保。

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