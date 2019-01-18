政府關門期間都得「為國犧牲」 美國45萬公務員工作沒薪水

2019-01-18 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府關門至今來到第28天，剛關門時，僅有大約42萬名公務員被視為不可或缺，最近人數攀升至45萬人，這些公務員們都得免費為國服務，還沒有罷工的權力，最多只能請病假不去上班。

綜合外電報導，美國政府關門至今已經28天，總共大約80萬的受影響公務員當中，一開始有42萬人必須留在原職、無薪工作，但最近因為美國報稅季節將至，有大約3.6萬名國稅局員工被召回處理相關事務；美國聯邦航空總署（FAA）也召回1700名航空安全檢查員；美國農業部則是召回了2500名員工，以處理農場貸款事務。現在總共有大約45萬人必須無薪替政府服務，暫時「為國犧牲」。

另外還有8000名本週四被召回的外交官，是暫時有薪水的，因為當局在薪資帳戶內找到一筆金額，大約可以付出外交官們15天的薪水。

更悲慘的是，這些無薪工作的雇員們，就算不滿現在的狀態，也不能罷工抗議，因為美國法律規定，公務員只要罷工，政府就可以依法解雇他們，這些公務員如果不願意免費去上班，只能請病假。不過美國總統川普本週三簽署了1項法案，承諾在結束政府關門後，補發薪水給辛苦來上班的公務員們，。

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