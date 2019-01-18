伊朗女主播赴美探親遭非法逮捕 被爆僅靠餅乾果腹

2019-01-18 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗英語新聞電視台（Press TV）的美國籍女主播哈希米（Marzieh Hashemi）日前赴美探親，卻遭美國聯邦調查局（FBI）逮捕，據消息指出，哈希米在拘留期間無清真食品可食用，僅靠餅乾充飢，伊朗當局抗議美方的不人道待遇，要求立即釋放哈希米。

綜合外媒報導，哈希米前往新新奧爾良（New Orleans），13日於聖路易斯蘭伯特國際機場（St. Louis Lambert International Airport）被FBI逮捕，並關押在華盛頓。FBI拒絕回應哈希米被捕一事，目前不清楚哈希米被捕原因。

Press TV於16日發出聲明，指出哈希米和家人通話中透露，關押期間她被迫摘下頭巾，獄方拒絕提供清真食品，餐餐都有豬肉，身為穆斯林的她只能吃餅乾果腹。

哈希米的兒子侯賽因（Hossein Hashemi）表示，他對母親被捕的原因毫無頭緒；另外，伊朗外交部發言人卡西米（Bahram Ghasemi）強烈譴責美國非法逮捕新聞工作者，要美國立刻放人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/