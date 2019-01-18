官媒擅用「國家品牌」大賺廣告財！ 央視遭中國當局約談

2019-01-18 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家市場監管總局因《中國中央電視台（CCTV）》的「國家品牌計劃」廣告用語遭民眾反映涉嫌違反中國「廣告法」，昨（17日）約談中央廣電總台，並請北京市監局立案調查。

綜合媒體報導，中國官媒央視2017年起推出「國家品牌計劃」，為入選企業配置《新聞聯播》、《焦點訪談》等王牌新聞節目的廣告資源，並替企業量身訂製宣傳片、企業品牌故事，並於央視各頻道播出。

報導指出，要成為「國家品牌計畫」，企業須花人民幣2.3億到3.5億人民幣（新台幣約15.8億元），即可使用「國家品牌計畫」標誌，並於黃金時段得到廣告露出。

中國當局指出，廣告中宣稱所謂的「國家品牌」，既誤導消費者，又破壞公平競爭市場秩序，利用「國家」名義更涉嫌違反《廣告法》、《反不正當競爭法》、《消費者權益保護法》等。

中華人民共和國《廣告法》中禁止在廣告中使用國家機關名義，以及「國家級」、「最高級」等語詞，避免欺騙、誤導消費者，於廣告活動中進行任何形式的不正當競爭。

去年（2018）參與計劃的「TOP品牌」包括近日受國際關注的華為也在名單中，另外還有中國一汽、華為、茅台、海爾、萬達、碧桂園、美的、京東、恆大、廣汽傳祺、蘇寧、洋河、雲南白藥、匯源、格力、魯花、金龍魚、君樂寶、郎酒等品牌；日前遭醫師指控「來自天堂的毒藥」的鴻茅藥酒則入選為行業領跑者。

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