惡雇主！ 強逼女傭喝拖地水、磕頭流血 還暴瘦12公斤

2019-01-18 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡一名美容院老闆娘及其老公2016年虐待女傭，要求她喝有狗毛的拖地水、用熱開水燙自己，並只給她餅乾充饑，導致女傭暴瘦12公斤。目前已被法庭以蓄意傷人等5項罪名判罪。

綜合媒體報導，在2016年8月至10月13日期間，新加坡一名經營美容院的39歲老闆娘謝麗絲，及其44歲的商人丈夫林俊龍，虐待來自緬甸的女傭漂漂瑪。他們因嫌棄女傭煮開水動作太慢，要她用剛煮好的開水淋在肩膀上，飄飄瑪的皮膚登時冒出水泡，他們便拿刺叫她自行刺破水泡，令女傭痛得哇哇大叫。

此外，雇主二人還曾要求飄飄瑪喝下混有狗毛的拖地水；抑或是只給飄飄瑪吃生麵條或餅乾，令他從50公斤暴瘦至38公斤；也曾因生飄飄瑪的氣，就叫她在客廳磕頭，磕到整個房子都聽得到聲音，最後飄飄瑪因此而磕到額頭流血。

法庭揭露，雇主二人還不支付薪水。今日法院判老闆娘謝麗絲5項蓄意傷人，及用有毒物質傷害他人，而丈夫林俊龍則被控毆打女傭。

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