錯過再等18年！超級血狼月將登場 美天文迷力抗超低溫

天文奇景「超級血狼月」（Super Blood Wolf Moon）將在美東時間20日晚間9點半左右登場。（法新社）

2019-01-18 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕天文奇景「超級血狼月」（Super Blood Wolf Moon）將在美東時間20日晚間9點半左右登場，共約4小時，錯過要再等18年。

綜合外電報導，超級血狼月包含超級月亮、血月及狼月。月球與地球距離最近，看到的超級月亮會比平常大14%，亮度也會增加30%，且太陽剛好壟罩地球，形成月全食的血月，加上根據美國農民年曆（Farmers'Almanac）的說法，1月的滿月屬狼月，超級血狼月就成了少見的天文奇觀。

據悉，將在美東時間20日晚上9時36分開始，於21日凌晨1時50分結束，期間共約4小時，當時亞洲、澳洲、印度和靠近亞洲的多數太平洋島嶼正值白天，只有美洲、歐洲西部、非洲和俄羅斯部份地區可以看到。不過美國又受風暴急凍，超級低溫來襲，Google天氣指出，美國週日最低溫下探負12度C，當地民眾可要做好足夠保暖才能外出。

「TimeandDate」也在YouTube頻道上提供直播，若錯過這次，得等到2021年5月26日才會再有「超級血月」。至於下次要再見「超級血狼月」，則預計至美東時間2037年1月31日才會再有，報導補充，不過這幾乎沒有資格稱為「狼月」。

TimeandDate網路直播

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