習近平令政法機關清除害群之馬 分析：劍指最高法院院長

2019-01-18 17:21

〔中央社〕中共總書記習近平兩天前指示政法機關「堅決清除害群之馬」。有分析說，習近平的談話釋放訊號，中國最高法院院長周強可能很快會下台；中國官媒今天也暗示，將有高官因違法違紀受調查。

據新華社報導，中共當局15至16日在北京召開中央政法工作會議時，習近平表示「要堅持黨對政法工作的絕對領導，把政治建設放在首位，努力打造一支黨中央放心、人民群眾滿意的高素質政法隊伍」，並強調「政法機關要敢於刀刃向內、刮骨療毒，堅決清除害群之馬」。

前央視名嘴崔永元上月底曝光「陜北千億礦權案」案卷丟失疑雲，矛頭指向周強，包括周強如何插手該案，導致案子實際上未審先判。

對於這起案卷在最高法院離奇失蹤一案，中共中央紀律檢查委員會、國家監察委員會、最高人民檢察院和公安部隨即成立聯合調查組展開調查。與此同時，微信群開始瘋傳「周強可能不穩」的消息。

美國自由亞洲電台17日引述分析人士說，習近平的講話釋放權鬥訊號，周強可能很快就會下台。

分析說，有關周強的小道消息未在微信上封掉，可見消息的傳播得到官方的授意和默許，「如果是不容許傳的，哪還能傳出來？」

香港明報稍早前也表示，跡象顯示，「周強勢危並難安」，因為若非高層的默許，很難想像相關消息可以持續發酵。

香港南華早報昨天報導，習近平曾在2014年1月的中央政府工作會議提出「堅決清除政法隊伍害群之馬」，前中共政法委書記周永康半年後便落馬。如今習近平舊話重提之際，恰逢中央政法委主導調查「陜北千億礦權案」卷宗在最高法院丟失事件。

此外，有香港媒體報導，上海市長應勇可能調往北京，接替周強出任最高法院院長。消息雖無法獲得官方證實，但13屆中國全國人大常委會第20次委員長會議日前決定，在本月底召開全國人大常委會第8次會議。

全國人大委員長栗戰書透露，屆時的主題包括審議外商投資法草案和審議有關任免案。在陝西礦權案卷丟失案被揭發和最高法院深陷輿論風暴的背景下，外界猜測有關任免案可能涉及周強。

另一項值得注意的消息是，中共黨媒人民日報旗下的新媒體「俠客島」今天發文說，繼前中共陜西省委書記趙正永涉嫌違紀違法接受調查後，「下個老虎出現仍是大概率（機率）事件」。

文章說，因秦嶺別墅違建案下台的趙正永，也與千億礦權案「密切相關」。

先前有報導說，正是趙正永透過周強讓「千億礦權案」的卷宗消失不見。從習近平講話、全國人大即將召開的會議，到官媒刻意釋放的暗示，周強的下台應是「大概率」的事了。

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