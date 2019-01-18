史上最大大白鯊現身夏威夷 被潛水員目擊啃著抹香鯨

2019-01-18 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕經典電影《大白鯊》上映後，為人們對大海未知的恐懼賦予實體，更成為泳客在跳入海中時，最不想遇上的夢魘之一。

近日有一群潛水員在夏威夷外海目擊一頭巨大的大白鯊（the great white）在啃食一條抹香鯨屍體，專家推測，牠應該就是此前被命名為「深藍」（Deep Blue）的雌鯊魚，體長將近7公尺，體重約2.5公噸，是已知現存最大的大白鯊，更被稱為有積極證據支持的觀測史上最大的大白鯊之一。

目擊深藍的潛水員表示，牠被發現時正在享受這頓夏威夷式的吃到飽大餐（Hawaii all-you-can-eat），對象是一條巨大的抹香鯨，他說，大塊的鯨魚油脂、皮下組織及肌肉纖維在附近海域漂浮，現場的氣味相當令人難以忍受，不過他們還是試圖拍下深藍的英姿。

專家表示，大白鯊是世界上最大的掠食性魚類，為許多海洋哺乳類動物（鯨豚）的主要天敵，「深藍」推定年齡已達50歲，在大白鯊一族中已屬「老奶奶」輩分，不過專家也強調，深藍這次現身，並未在外表顯現明顯的生理狀況，推測其健康狀況應仍相當良好。

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