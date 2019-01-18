蓋茲排隊買漢堡被捕捉 網讚：真正有錢人的行為

2019-01-18 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）是世界上最富有的人之一，身價高達958億美元（約台幣2兆9535億元），卻現身街頭排隊買漢堡，讓網友驚呼「好親民」，沒想到會在速食店裡面遇到蓋茲。

綜合外媒報導，一名微軟公司前員工加洛斯（Mike Galos）在15日於臉書上傳一張蓋茲在速食店「Dick's Drive-In」門口排隊的照片，更寫下「當你擁有近1000億身家，更營運著全球最大的慈善機構，卻與我們一起在Dick's Drive-in排隊買漢堡、薯條及可樂」。

加洛斯在文章下一段更酸了美國總統川普，並稱讚蓋茲親民的一面，表示「這才是真正有錢人會有的行為，不像白宮裡那個黃金馬桶的崇拜者」，該文引起一陣熱議。

《每日郵報》報導，加洛斯表示，蓋茲所買的食物共花費7.68美元（約237元台幣），包括1個3.40美元（約105元台幣）的漢堡、1.90美元（約58.6元台幣）的薯條及1杯2.38美元（約73.4元台幣）的大杯汽水，加洛斯說：「我以前曾和蓋茲聊過幾句他為人相當和善。」

不少網友在該貼文的照片底下回應「遇到蓋茲也太幸運」、「我超喜歡他的」、「可以跟我說是哪一間速食店嗎？」該文有1.7萬網友按讚，更有1.4萬人分享，廣受討論。

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