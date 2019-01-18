面臨死亡威脅 尼克中鋒籲川普正視土國人權問題

2019-01-18 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕NBA尼克隊中鋒坎特（Enes Kanter）長年批評土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）的獨裁行為，近日遭土國發布國際通緝令，要求美國將其遣返回土耳其。對此，坎特公開向美國總統川普喊話，籲其關注土國的人權問題。

根據《路透》報導，由於長年批評土耳其總統，坎特多次收到死亡威脅，土國近期更對他發布國際通緝令，指控他涉嫌贊助流亡美國的土耳其異議領袖，考量到生命安全問題，坎特最終決定不隨隊參加本週在倫敦的海外例行賽，尼克球團對外則表示，坎特因為簽證問題，不隨隊前往英國。

坎特受《路透》專訪指出，川普總統應該關注土耳其此刻正在發生的人權問題，他說，從土國政變發生後，很多人被綁架、逮捕，在監獄中遭受酷刑，最終喪命。

坎特進一步表示，自己曾與共和、民主兩黨的國會議員會談，但尚未與川普政府成員碰過面，他強調，自己相當樂意與川普討論土國的人權問題，冀望此事成真。對於坎特的言論，白宮拒絕發表評論。

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