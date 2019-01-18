美國禁華為產品 任正非：十幾年前就已預料到

2019-01-18 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕華為創辦人兼總裁任正非最近接受多家媒體訪問，談到華為未來的發展，以及現在碰到的問題。任正非表示，華為現在碰到的問題，十幾年前已經預料到。

綜合媒體報導，任正非最近幾天接受中外媒體訪問，對於華為近期被美國、澳洲、紐西蘭等國，以「國家安全」為由，把華為排除在市場外，任正非說，華為現在碰到的問題，十幾年前已經預料到，並且有所準備，外界的環境一定會對華為有影響，但影響不會很大。

任正非指出，華為有信心將產品做得比別人好，讓別人不想買都不行，全世界能做5G、微波的廠商很少，華為是做得最好、最先進的，能夠把5G基地台和最先進的微波技術結合起來成為一個基地台的，世界上只有華為一家公司能做到。

對於外界懷疑華為的裝置強制被安裝後門程式，以及幫助中國政府從事間諜活動一事，任正非強調，他雖然愛中國、愛共產黨，但沒有法律要求任何中國企業強制安裝後門，且華為絕對不會損害自己和客戶的利益，不會答應這樣的要求，也沒有為中國進行間諜活動，絕不會做任何傷害世界上其他國家的事情。

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