網驚嚇！玉米身上長「灰白色」塊狀物 在墨西哥竟被視為珍寶

2019-01-18 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕剝開玉米驚見「灰白色」塊狀物，讓網友相當驚嚇，在臉書發文求解「有人知道這是什麼嗎？」沒想到這塊狀物名為「玉米黑粉菌」，在墨西哥更有墨西哥松露（huitlacoche）的美名。

一名男網友15日在臉書社團「爆廢公社」上發文，表示兒子從學校帶回一根同學家自己中的玉米，晚餐想說用水煮玉米抹鹽吃，結果一攤開竟發現「灰白色」塊狀物，男網友看到後說：「我整個雞皮疙瘩都起來了！」

底下有網友說明，這「灰白色」塊狀物名為「玉米黑粉菌」，又可稱為玉米烏米、玉米蘑菇議或是墨西哥松露，該真菌通常會寄生在玉蜀黍屬、類植物上，引起玉米黑粉病，在成熟變黑前煮熟是可以食用的，且聽說口感類似菇類、美味可口，在墨西哥感染該菌的玉米價格較高，為此不少墨西哥農夫會故意讓玉米得病。

文章下不少網友回應「看樓上文章說可以吃，但還是起雞皮疙瘩不敢吃」、「 聽說這是好東西」、「長知識了」，另有網友也貼出自己在農場拔的玉米，也是出現許多「灰白色」塊狀物，他表示，剝開的時候真的傻眼。

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