佛系撲克牌玩家！ 他贏了2000多萬全捐給慈善機構

2019-01-18 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕太佛了！加拿大撲克牌玩家威倫巴赫（Scott Wellenbach）由於信仰佛教，因此贏到錢都會全數捐給慈善機構，這次他在巴哈馬參加撲克牌大賽時拿下第3名，獲得67萬1240美元獎金（約新台幣2070萬元），依舊二話不說全都捐了！

據《BBC》報導，佛教和撲克牌賭博看起來可能是兩個極端，但對於威倫巴赫來說，兩者是相輔相成的。現年67歲的他，年輕時在佛教中找到生活的出口，到現在他還會每天冥想1個小時，不玩撲克的時候則會進行非營利的藏文和梵文佛教書籍翻譯，

然而，威倫巴赫在牌桌上冥想的時間更多，他在2010年靠著撲克牌贏得一趟免費的拉斯維加斯之旅，從此開啟了「冥想打牌」的境界。不過他也坦承，佛教修行著重在不喜不憂，這和拿到同花順後腎上腺素激升真的很難調和。

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