數據造假？ 前律師承認受川普指示「操縱大選民調」

2019-01-18 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的前私人律師柯恩（Michael Cohen）17日坦承曾受川普指示，付錢給一間小型IT公司負責人，以便在川普競選總統期間，作出對他有利的線上民調。

綜合媒體報導，《華爾街日報》先是報導川普陣營付款給科技公司，藉此操縱民調，隨後柯恩於17日證實此事。據了解，柯恩找到名為「紅雀解決方案」（RedFinch Solutions）的IT公司，並從2012年起與該公司老闆約翰（John Gauger）建立工作關係。

報導指出，柯恩曾在2015年初付錢給約翰，要求他編寫電腦指令碼，以便在新聞媒體CNBC的網路民調中重複投票給川普；之後又在頗受保守派歡迎的「德拉吉報導」（Drudge Report）網站線上民調故技重施。

報導提及，約翰還幫柯恩設立名為@WomenForCohen的推特帳號，雖然已有2年多未更新，但過去不斷吹捧柯恩的形象。如今柯恩在推特上坦承，他的所作所為都是在川普指示下行事，並表示「我真的後悔自己對一個不值得的人盲目忠誠。」

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