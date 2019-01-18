公報私仇？眾院議長出國勞軍 川普「不准」她搭軍機

2019-01-18 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府部分機構持續停擺，原因在於由民主黨掌握的眾議院不願放行總統川普主張的邊界築牆經費，讓川普與眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）關係緊張，繼昨日裴洛西致信川普呼籲延後發表國情咨文後，川普也隨即出招，阻止裴洛西搭軍機赴阿富汗勞軍。

綜合外媒報導，裴洛西原定當地時間週四下午搭乘軍機前往阿富汗勞軍，川普卻搶在她出發前一個小時宣布，拒絕裴洛西在此時此刻出國。川普在聲明中寫道，「由於政府關門，我得遺憾地告知妳，妳的勞軍行程被延後了，讓妳留在華盛頓繼續和我協商會是更好的選擇。」外媒認為，川普是在報復裴洛西要求他延後發表國情咨文。

裴洛西昨在信中表示，負責維安的特勤局與國土安全部，在政府部份關門之際缺乏足夠經費運作，基於安全考量，國情咨文應該延後。除非政府在本週重啟，否則應另擇日期，而且改以書面形式發表咨文。裴洛西也告訴記者，川普可改在白宮橢圓形辦公室發表。

此外，白宮也在今日宣布，美國將不會出席本屆的達沃斯世界經濟論壇。白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）當地時間週四表示，因目前仍有80萬美國勞工無薪可領，加上要確保團隊能夠在必要時提供協助，川普決定，美國將缺席本屆的世界經濟論壇。

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