她逃離新疆暴政 丈夫被關、親生女兒被押入孤兒院...

2019-01-18 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府在新疆大舉打壓維族人民，一名出國生產的維族婦女，不僅丈夫被政府以莫須有的罪名逮捕，遺留在新疆的5名子女也告人間蒸發。她近日在網上流出一段新疆孤兒院的影片中，認出自己的親生女兒，讓她不禁笑中帶淚地說道，「至少她（指女兒）還活著...」。

根據《自由亞洲電台》報導，維族婦女吐爾遜（Kalbinur Tursun）為逃離新疆暴政，2016年帶著7個月的身孕及一名嬰兒冒險出境，順利出逃土耳其。她與家人原本的計畫是，到土耳其後生下孩子再返回新疆，把其他5個小孩也接到土耳其。

然而紙包不住火，這個計畫被新疆政府看穿，吐爾遜的丈夫被以「試圖非法出國旅行」及涉嫌「恐怖主義」等罪名逮捕，此後，吐爾遜便與留在新疆的親人徹底斷了聯絡，家中5名孩子也均告下落不明。

吐爾遜去年12月在社群媒體上一段有關新疆孤兒院的影片中，認出自己的女兒艾依夏（Ayshe），她受訪時雖數度出現悲傷神色，卻也難掩欣喜地表示，「從她的長相、舉止還有搖頭的方式，我一下子就認出是自己的女兒，這代表，5個孩子中至少有1個還活著...」。

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