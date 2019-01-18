喉嚨癢喝杯可可能緩解？ 專家表示是真的！

2019-01-18 12:42

〔即時新聞／綜合報導〕冬天氣溫低，加上是呼吸系統感染盛行的季節，不免會覺得喉嚨乾癢、想咳嗽，專家指出，可可中有能在喉嚨神經末稍形成薄膜的成份，能抑制咳嗽感，當喉嚨乾癢時不妨喝杯巧克力試試。

綜合外媒報導，英國赫爾大學教授，國際咳嗽研究協會成員莫里斯（Alyn Morice）說：「巧克力能緩和咳嗽症狀。」他表示，過去倫敦科學家就有做過「含有可可的非處方咳嗽藥」研究，該研究由163名有喉嚨乾癢等症狀的受測者，其中有服用含有可可成份咳嗽藥的人，病情在2天後就有好轉現象。

據《太陽報》報導，博士賈維斯（Sarah Jarvis）表示，巧克力有2種原因可以緩解喉嚨痛，一為巧克力成份中所含有的「可可鹼」，二為「可可鹼」能像蜂蜜一樣在喉嚨神經末稍形成一層薄膜來保護喉嚨，莫里斯教授更表示，巧克力比其他糖漿更能起到保護作用，以巧克力來說，黑巧克力最好，因為它擁有的糖和牛奶成份較少，純巧克力的成份較高。

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