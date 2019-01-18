快買！義大利小鎮出售民宅 每間只要35元

2019-01-18 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕心動了嗎？義大利西西里島小鎮珊布卡（Sambuca），近來出售鎮上數十間民宅，每間只要1歐元（約新台幣35元）就能擁有，目前已引起購屋熱潮。

據《CNN》報導，珊布卡是一個山頂小鎮，可以欣賞到地中海與附近海灘的景色。然而，珊布卡和義大利其他地區的農村一樣，許多居民紛紛遷居大城市，使得鎮內人口銳減。

因此，珊布卡當地政府取消了購屋的繁雜手續，讓有興趣的買家可以立即購買，副鎮長卡喬波（Giuseppe Cacioppo）表示，政府所扮演的並不是屋主與購屋族中間人的角色，所以「只要你想要那個房子，你就可以馬上得到它」。

不過，如此低廉的價格當然有但書，新屋主必須在3年內以超過1萬5000歐元（約新台幣52.7萬元）的價格翻修民宅，這些建物多在40平方公尺（約12坪）至150平方公尺（約45坪）左右。

為了避免屋主在買下房產後反悔，還須繳交5000歐元（約新台幣17.5萬元）的保證金，一旦翻修完成就會退回保證金。

卡喬波說，買家絕對不會失望，因為珊布卡被稱為輝煌之城，小鎮位於一個歷史悠久的自然保護區內，周圍有海灘、森林和山脈環繞，鎮內靜謐而祥和，是一個猶如田園詩一般的人間天堂。

目前外國購屋者蜂擁而來，珊布卡小鎮已賣出10套房屋，剩下的數十間房屋也是詢問度超高，來自瑞士、法國和西班牙的買家都在不斷詢問細節。

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