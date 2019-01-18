政府停擺沒盡頭 世界經濟論壇美國整團不去了...

2019-01-18 10:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府部分機構持續停擺，總統川普與民主黨歧見仍未解，有鑑於政府情勢不穩，川普宣布美國代表團將不會出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇。

綜合外媒報導，白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）當地時間週四表示，因目前仍有80萬美國勞工無薪可領，加上要確保團隊能夠在必要時提供協助，川普決定，美國將缺席本屆的世界經濟論壇。

川普先前已宣布自己不會出席論壇，白宮後來稱計畫由財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）和貿易代表萊特梅澤（Robert Lighthizer）等人與會。如今確定美國將缺席本屆經濟論壇。

世界經濟論壇是齊聚各國領袖共商全球經濟大事的難得場合，但今年除了川普與美國代表團將缺席外，法國總統馬克宏也因國內情勢動盪決定缺席。英國首相梅伊也正因脫歐議題卡關，同樣不與會。

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