蠶食國內企業 美學者：習政府成最大利益集團

2019-01-18 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國過去40年因改革開放帶來的經濟發展，鞏固共產黨的政治地位，然而，美國智庫專家認為，現任領導人習近平執政下的中國政府，近年開始大肆吞噬國營及民營企業，儼然從帶領經濟增長的角色，成為最大的利益集團。

根據《美國之音》報導，哈佛大學亞洲中心高級研究員奧佛霍爾特（William Overholt）表示，在習近平獨攬大權下的中國，國內經濟在市場資源配置上遇到難題，國有企業與銀行均對此大感不滿，因市場經濟將擠壓國有企業原受保護的優勢，同時增加這些企業支付銀行借貸的難度。

奧佛霍爾特進一步指出，實際上為中國發展帶來好處的民營企業，其現況更糟，他認為，習近平政府正蠶食這些民營部門，使其不僅缺乏所需的資金，還被國營企業逐漸吞噬，「中國共產黨為了在各層面上持續確保其政治掌控力，反而影響經濟發展，為中國帶來增長停滯甚至更嚴重的危機」。

奧佛霍爾特強調，中國政府目前在多個利益集團不滿的聲浪下，採取的措施是漸進鬆綁經濟限制，但目的很明顯是為了加強鞏固共產黨的絕對領導地位，這在習近平掌權後尤為明顯，可能已種下隱憂。

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