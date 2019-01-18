聽見聲音要他攻擊？ 戰鬥民族闖紐約中餐廳鎚殺3中國人

2019-01-18 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約布魯克林區一名俄羅斯裔男子，15日進入一家中國人經營的自助海鮮餐廳，並用鐵鎚攻擊店內3名中國籍男子，造成1死2重傷。據了解，警方於16日下午依謀殺和企圖謀殺等多項罪名將他逮捕，並懷疑他可能患有精神疾病，將為他進行精神鑑定。

綜合外媒報導，34歲俄羅斯裔男子亞瑟（Arthur Martunovich）15日先在餐廳門口大吼大叫、打傷1名員工後，接著走到餐廳後面攻擊另1名員工，再進入廚房襲擊第3名被害者，造成來自中國福州亭江的34歲廚師逝世，以及60歲餐廳老闆和50歲經理重傷。

報導表示，餐廳內的客人見狀嚇得趕緊逃命，亞瑟後來於現場附近被捕。據了解，警方認為他的狀況十分不穩定，因為他一下子聲稱，觀看中國女性受中國男性虐待的電影後，自己要採取行動捍衛亞洲女性；但一下子又表示，聽見聲音要他襲擊陌生人，還強調這些聲音到處都是，甚至在討論外星人。目前警方仍在釐清亞瑟的作案動機，而亞瑟則被控謀殺和企圖謀殺等多項罪名，並須接受精神評估。

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