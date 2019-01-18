哥倫比亞首都警校遭汽車炸彈攻擊 至少10死65傷

2019-01-18 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞首都波哥大（Bogota）17日發生汽車炸彈攻擊事件，一座戒備森嚴的警察訓練學校遭襲，共造成至少10人死亡，65人受傷。

綜合外媒報導，事發於當地時間週四早上9時30分許，一輛載有80公斤烈性炸藥的汽車突然衝入位於波哥大南部的警察學校，越過校門口的路障後，在人群周圍發生爆炸，當場發出巨響，附近建築物的玻璃應聲碎裂，現場飛沙走石，場面相當混亂。

事發後，警消人員分乘直升機及救護車輛火速趕往現場施救，不過仍有至少10人不幸身亡，65人受到輕重傷，警方亦於現場拉起封鎖線進行初步調查，據悉，警方現已掌握嫌犯身分，是當地一名男子羅德里格斯（Jose Aldemar Rojas Rodriguez），不過目前仍無組織出面認責。

哥國總統杜克（Ivan Duque）稱此事件是場「令人悲傷」的攻擊，並批評施襲者對手無寸鐵的學生發動襲擊，強調該國絕不容許恐怖主義增長，下令務必將幕後黑手繩之以法。

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