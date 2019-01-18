防中侵略我舉行反登陸演習 CNN讚：台灣是美國重要盟友

2019-01-18 09:53

〔即時新聞／綜合報導〕因應中國解放軍的持續威脅，我國防部第五作戰區昨（17日）在台中海灘展開反登陸實彈演習，由空軍IDF戰機、陸軍航特部OH-58D、AH-1W直升機、M60A3戰車、雲豹裝甲車、M109A2與M110A2自走砲、雷霆2000多管火箭輪番展現火力，讓外媒大讚台灣的確是美國的重要盟友。

據《CNN》報導，雖然台灣過去也經常舉行軍演，但近來中國國家主席習近平不斷向自由與民主的台灣施加壓力，使得這次的反登陸操演特別受到關注。

習近平在1月2日的講話中，強調「統一是歷史大勢，是正道。台獨是歷史逆流，是絕路」。中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，於1月15日會晤美國海軍作戰部長理查森（John M. Richardson）時，更放話「如果有人要將台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價維護祖國統一，捍衛國家主權和領土完整」。

美國政府也在15日發布一份報告，指出中國在過去幾年裡，已完成了一系列的軍事改革並獲得新技術，進而提高解放軍打擊台灣的能力。

為了挫敗中國兩棲部隊入侵的野心，台灣軍隊在台中附近的海灘操演坦克、戰鬥直升機與多管火箭，國防部發言人陳中吉少將對《CNN》表示，台灣軍方隨時準備好應對任何威脅，包括來自中國的威脅。

《CNN》指出，美國雖與北京保持正式外交關係，但台灣仍然是美國重要的盟友。在川普總統的帶領下，美國和台灣之間的非正式關係變得更加緊密。舉例來說，在中國強烈反對下，美國仍繼續向台灣出售武器，並授權美商輸出潛艇技術，還頒佈了《台灣旅行法》，鼓勵美台之間的官方交流，讓中國政府氣得跳腳。

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