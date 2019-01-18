英媒狠批台南虐童案 《太陽報》怒罵「去死吧」

台南發生虐童致死案，1歲6月大的女童遭到生母和3名親友虐待致死，引起台灣社會憤怒，消息也傳到國外，英國媒體甚至直接在標題以「去死吧」（go to hell）怒罵施虐者。（圖擷取自太陽報）

2019-01-18 08:35

〔即時新聞／綜合報導〕台南發生虐童致死案，1歲6月大的女童遭到生母和3名親友虐待致死，引起台灣社會憤怒，消息也傳到國外，英國媒體甚至直接在標題以「去死吧」（go to hell）怒罵施虐者。

英國《太陽報》引述台灣媒體報導，每當孩童哭泣時，17歲李姓生母和3名親友坦承經常「教訓」毒打這名孩童。生母也承認，女童死亡當晚，因為女童打翻牛奶，以「不求人」將女兒活活打死，發現女童沒有生命跡象後，李女還抱著屍體與表姊、表姊夫及李姓男友人去KTV夜唱4小時。李女供稱，因女兒晚上會哭鬧，好像中邪一樣，所以才打女兒，讓女兒晚上「比較好睡」。

《太陽報》不僅在標題直接以「去死吧」（go to hell）怒罵施暴者，更稱女童的生母是「邪物的媽媽」（Evil mum），並稱這起虐待兒童案件震驚台灣。

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