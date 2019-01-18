英菲立普親王車禍 毫髮無傷虛驚一場

2019-01-18 03:00

〔中央社〕白金漢宮表示，英國女王伊麗莎白二世高齡97歲的丈夫菲立普親王今天發生車禍，所幸沒有受傷。

白金漢宮指出，車禍發生在女王位於諾福克郡（Norfolk）的產業山均漢姆堡（Sandringham Estate）附近。

菲立普親王駕駛著休旅車Range Rover，正要駛上A149公路，就和另一輛汽車發生車禍，警方隨後到現場處理。

目擊證人表示，菲立普親王的汽車在意外後側翻，他們協助他脫困。菲立普親王意識清楚，但顯然受到驚嚇而發抖。

英國廣播公司（BBC）報導，根據警方報導，另外一輛車上的2個人受到輕傷。警方表示：「我們在下午3時左右接獲報案，報案者稱有2輛汽車發生碰撞。」

菲立普親王隨後回到山均漢姆堡，接受醫師診治。女王和菲立普親王從耶誕節以來就一直住在山均漢姆堡。

菲立普親王在2017年8月退休，自從退休後，他時不時會和家族成員一同出席教堂禮拜等場合，但去年他並沒有參加山均漢姆堡傳統的耶誕節禮拜。

王室消息人士當時表示，菲立普親王健康狀況良好，只是想私下度過這一天。（編輯：嚴思祺）

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