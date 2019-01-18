中國宣判加國公民死刑 美國務卿龐皮歐說話了！

2019-01-18 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國先前相繼抓捕3名加拿大公民，近期內又將加國毒品走私販判處死刑，兩國外交關係降至冰點；美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）對此向加拿大透露中國是基於什麼心態做出這項決定。

綜合外媒報導，美國國務院副發言人帕拉迪諾（Robert Palladino）指出，國務卿龐皮歐本月15日已與加拿大外交部長方慧蘭（Chrystia Freeland）通過電話，2人談到中國將加國公民判死的事件，龐皮歐透露中方行徑完全出於「政治動機」，美方對此為加拿大公民在中國的人身安全感到憂慮。

國務院指出，2人在通話中也針對華為孟晚舟議題交換意見，「雙方將致力於確保該案在加拿大能有公平、公正、透明的法律程序與美方的引渡請託」；方慧蘭在與龐皮歐通完電話隔天，旋即措辭強烈的抨擊中方，「加拿大在死刑方面的立場一致且行之有年，我們認為死刑是不人道且不當的處理；無論加國人民在哪裡被判死刑，我們都要出聲反對。」

中國外交部發言人華春瑩16日也反批加拿大企圖干預中國司法，強硬堅持將加國公民處死的判決；加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）先前已抨擊中國任意將加拿大人民判死，更於17日緊急會見駐中、美、英、法、德和聯合國等6位駐外大使，討論處理對中國關係急劇惡化的困難局面。

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