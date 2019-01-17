去年訪日外國旅客破3000萬人 台灣客476萬居第3

2019-01-17 23:21

〔駐日特派員林翠儀／東京17日報導〕2018年訪日外國旅客推估達3119萬人次創新高紀錄，以國家別分析，來自台灣有476萬人高居第3名。日本觀光廳長田端浩17日表示，對於2020年達到4000萬人次的目標十分有信心，今年起也全力推動地方觀光，以招待來自更多國家的旅客。

田端17日應日本「公益財團法人對外新聞中心」（FPCJ）之邀，向駐日外國特派員說明如何達成吸引4000萬名外國旅客的觀光策略。

2018年訪日外國旅客首次破3000萬人，國家別前5名依序為中國838萬人、南韓754萬、台灣476萬人、香港221萬人、美國153萬人及泰國113萬人，排名前4的國家佔總體的七成以上。另外，中國訪日人數連4年居首，今年也首度破800萬人。

由於訪日旅客人數增加，外國旅客今年在日本的旅行消費金額也相對提高，初估總金額為4兆5064億圓（約合台幣1兆2937億元）不但創下新高，比去年成長8.7%，甚至高於日本半導體等電子零件、汽車零件等的出口額。從國家別來看，中國旅客消費總額為1兆5370億圓、南韓5842億圓、台灣5839億圓。

日本從今年1月7日開徵出國稅，不分國籍只要出境就必須多繳1000圓稅金，若以去年外國旅客3100多人及日本國民出國人數近1900萬人計算，這筆稅收將達500億圓規模，田端表示，這筆稅收將用為改善觀光相關軟硬體使用，包括擴大機場使用臉部辨識技術等讓通關更順暢、活用大數據以提供更多觀光情報、觀光資源的整備，以提高外國旅客在地方旅遊的滿足度等。

日本定下2020年4000萬名外國旅客訪日的目標，2030年成長到6000萬人，田端被問及旅遊景點人滿為患的問題，他表示，觀光廳將加強地方觀光推展，包括宣傳地方特色景點、傳統文化等觀光魅力，也要提高地方接待外國旅客的能力，他還表示，日本國土和歐洲各國相比面積差不多，例如義大利每年有5800多萬人到訪，1年接納6000萬名外國旅客對日本而言並非不可能。

另外，日韓關係生惡，執政黨自民黨國會議員提議取消南韓旅日赴日免簽證的措施，此事引起南韓媒體關注連番追問，但田端僅表示，這是屬於外務省管轄的事務，他不便置評。

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