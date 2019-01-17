「人權觀察」7000字批評中國劣跡 逼航空業改台灣名也入列

2019-01-17 22:40

〔中央社〕國際人權組織「人權觀察」今天公布2019年世界人權報告，其中以7000多字陳述中國劣跡。數十家航空公司被迫修改官網，將台灣列為中國一部分的行徑，也被視為去年中國違反人權事項。

總部在美國紐約的人權觀察（Human Rights Watch）連續第29年發布世界人權報告，檢視各國人權狀況。在中國的言論自由部分指出，中國政府施壓外國公司遵守有爭議的條件和政策。

報告舉例，去年1月，美國萬豪酒店（Marriott International）的網站和app因為將台灣和西藏列為國家而被中國封鎖一星期，逼使該公司公開道歉。此外，數十家國際航空公司受到禁止在中國營業的威脅而修改官網，將台灣列為中國一部分。

這份報告說，中國當局去年僅見的人權方面讓步，是允許諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞7月前往德國，結束毫無法律依據的8年軟禁。然而，當局決定不許她的家屬陪同出國，顯見北京執意懲罰異見人士並力圖避免其在國際發聲。

報告指出，中國人權護衛者持續遭受任意拘留、監禁和強迫失蹤。政府繼續緊密控制網路、大眾傳媒和學術機構。當局加強迫害宗教社群，包括在新疆限制伊斯蘭教、在河南鎮壓基督教、在寧夏擴大對回族的審查。

報告指出，2018年，受到全球#MeToo運動啟發，多位中國女性出面揭發據稱對她們性侵的男性。礙於政府言論審查，未能引起普遍質疑。

報告說，人權律師王全璋的案例，足以說明中國當局如何殘酷對待人權護衛者，以及中國維權人士的堅忍不拔。王全璋去年底遭秘密庭審，尚未宣判。

報告也提及，在新疆，當局正急劇加強對1300萬突厥語系穆斯林─包括維吾爾族和哈薩克族─的鎮壓和有計劃的迫害。當局利用各式各樣的拘留場所，對部分少數民族實施群體性的任意拘留、酷刑和虐待，其他人的日常生活也遭到日益普及的監控。

在西藏，一些傳統社會習俗，例如由僧人調解社區糾紛，也成為新規定之下的犯罪行為。香港原是依據「中英聯合聲明」應享高度自治的地區，北京和香港政府卻在2018年加速破壞言論自由和政治參與權。

報告最後還指出，中國首要科技業者，包括華為、科大訊飛和中興，全都與政府維持緊密關係，協助中國警方實施群眾監控，並試圖向海外拓展業務。有些公司已因安全問題遭澳洲、加拿大和美國抵制。

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