劍指中國！美日將購買島嶼新建基地 中專家：重大戰略威脅

2019-01-18 00:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國專家指出，美國和日本計劃買下日本鹿兒島南面海域、戰略位置對中國有重大威脅的馬毛島，並部署終端高空防衛系統（Terminal High Altitude Area Defense, THAAD）又稱薩德反飛彈系統，劍指中國。

中央社報導，上海交通大學國家戰略研究中心研究員李雨桐在即將出版的香港媒體超訊月刊撰文，中央社提前獲得的文章內容指出，日本政府計畫買下沒有住人，面積約8平方公里的馬毛島，以供日後日本自衛隊和美軍使用。

報導指出，馬毛島距離上海895公里，距離北京1654公里，都在接近日本主戰飛機F-35和F-15J的作戰半徑內，戰略位置對中國有重大威脅；若馬毛島真成為新基地，除了東京橫田基地、沖繩手納基基地之外，駐日美軍又再擁有一個接近中國、並可部屬F-22的重要基地，明顯提升牽制中國的戰略效益。

報導也透露，美日軍方高層已經計畫將在島上部屬薩德系統，雷達探測距離可達2000公里以上，也必配合已部署的南韓薩德系統，對中國東部沿海進行全域監控，強大的探測能力，將對中國用以爭奪制空權的殲-20戰機形成重大威脅。不過報導也指出，一旦日本部屬德薩系統，未來中日關係恐會再陷僵局。

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