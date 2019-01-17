2019世界人權報告：中國濫權施壓達「六四」以來最高峰

2019-01-17 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕國際組織「人權觀察」（Human Right Watch）今（17）日發布的《2019世界人權報告》指出，全球已興起一股趨勢，抵制愛出鋒頭的獨裁者們濫權施暴，但當前獨裁者們也企圖藉著指責和妖魔化弱勢群體，爭取民眾支持破壞民主制度，報告也批評，中國對社會加強管控，鎮壓措施達到六四事件以來最高峰。

「人權觀察」連續29年發布《世界人權報告》，內容長達674頁，檢視全球逾百個國家的人權實踐情況。針對中國人權，人權報告指出，中國政府在2018年進一步緊縮對社會的全方位管控，習近平的濫權程度繼續加深，由修憲取消國家主席任期限制和鎮壓新疆穆斯林可見一斑。

「人權觀察」中國部主任理查森（Sophie Richardson）表示，習近平統治下的中國，對人權的威脅已不限於國境之內，「各國政府和國際機構都必須抵制這個崛起大國的壓迫政策」。

理查森表示，「當前比任何時候都更需要各國政府和國際機構共同努力，結束習近平濫權統治，才能保護中國境內外人權」，「面對中國肆無忌憚侵犯人權，所有人都不該任其通行無阻」。

針對全球概況，該組織執行長羅斯（Kenneth Roth）在報告導論指出，去年反對威權主義的力量日益壯大，「民粹主義者在散播仇恨與不容忍的同時，也在將自己的對手培養成常勝軍」，指出威權統治的暴行會催生強大的人權反擊力量。

但「人權觀察」指出，去年也不是只有正面趨勢，當前獨裁者們企圖藉著指責和妖魔化弱勢群體，爭取民眾支持破壞民主制度。他們削弱制衡政府權力的各種機制，包括獨立的司法系統、自由的媒體和活耀的公民團體。

羅斯表示，「保衛人權的戰役已經轉移陣地，因為許多長期參與者變得消極甚至倒戈相向」，「但強有力的同盟已在各處逐漸形成，對不向本國人民負責且不尊重人民權利的政府做出抵制」。

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