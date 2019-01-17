美副總統批「漠視國際法規」 中國外交部跳腳：國家毀謗！

2019-01-17 22:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國副總統彭斯再度批評中國漠視國際法與國際規則，利用債務陷阱與不公平貿易行為，擴大自身在世界上的影響力；彭斯也強硬表示「美國不會再坐視不管」；對此，中國外交部發言人華春瑩怒斥，美國最沒有資格對中國指手畫腳，更痛批這是「國家毀謗行為」。

彭斯16日出席國務院的全球使節團活動時發表談話，他火力全開，點名中國利用債務陷阱外交及不公平貿易作為，擴大自身在世界上的影響力。他也重申，美國永遠支持自由開放的印太區域，將與盟邦一起面對挑戰，要讓所有國家都能享有航行自由以及開放的貿易。

彭斯更嗆聲，中國半世紀以來選擇忽視維繫繁榮與安全的法律、規則的行為，已被世界習慣性的忽視，「但是美國視而不見的日子結束了」！

對此，華春瑩今（17）日在例行記者會中回應表示「美方不斷就債務、貿易、南海、國際規則與宗教自由等問題，對中國內外政策進行無端的指責與攻擊，她更痛斥「不知道有沒有一種說法，叫做『國家毀謗』行為」。

華春瑩表示，希望美方有關人士，能夠正確、理性的看待中國發展與中美關係，「停止干涉中國內政，損害中國利益」，如此才能與中方共同努力，維護中美關係健康、穩定的發展。

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