遭巴西官員轟「不懂別發言」 超模吉賽兒邦臣發文反擊

2019-01-17 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕巴西超級名模吉賽兒．邦臣（Gisele Bündchen）日前針對一項放寬殺蟲劑規定的法案發表看法，不料遭新任農業部長克利斯蒂娜（Tereza Cristina）指責「不懂別講話」。對此，吉賽兒今出面回應，「自2006年以來，我一直都在支持環保計畫並參與社會環境事業」，指出她確實有這方面的專業知識。

綜合外媒報導，克利斯蒂娜先前曾公開點名吉賽兒，認為「應該成為巴西的大使，對外說巴西保護環境」，而非「在不了解事實的情況下批評巴西」。對此，吉賽兒今在推特上發文回應，「以負面方式提到我的名字，這讓我感到相當驚訝」。吉賽兒解釋，其實自2006年以來，她一直在支持環保計畫並參與社會環境事業，甚至也不斷透過閱讀、與各界人士交流，來拓展自己的知識。

吉賽兒認為，「農業生產和環境保護必須齊頭並進」，因為所有的繁榮都是取決於這兩者之間的平衡。吉賽兒說，自然資源是有限的，但當你保護自然，也意味著是在保護生命，因此巴西要能夠在不影響後代的前提下，去滿足現代人的需求。

今年38歲的吉賽兒2015年從伸展台退役後，2016年被任命為聯合國（UN）保護野生動物親善大使，曾親自到過非洲和巴西做實地考察，也參與協助重建巴西的雨林環境，致力於各種環保議題。

吉賽兒邦臣推特

pic.twitter.com/3yodGO1FG1 — Gisele Bündchen （@giseleofficial） 2019年1月16日

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