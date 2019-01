美通過反私刑法 議員：正視歷史汙點

2019-01-18 00:01

〔即時新聞/綜合報導〕美國聯邦參議院去年12月通過《反私刑法(Anti-lynching Law)》,將私刑列為仇恨犯罪(Hate crime)。法案指出,美國於1882年至1968年間,至少有4742人因受私刑而死亡,受害者多為非洲裔美國人,兇手是白人群眾,且99%犯案者並無受到法律制裁。民主黨籍參議員布克Cory Booker直言,「私刑是美國歷史上的汙點。」

綜合媒體報導,美國國會從1918年開始提出反私刑提案,百年來相關提案數更超過200件,但全遭否決。此次提案指出,私刑是美國種族主義最強烈的表現。布克表示,美國人必須承認史實,現今國人既能分辨是非,就應採取行動,改正錯誤。

紀念私刑受難的「全國和平與公益紀念館(the National Memorial for Peace and Justice)」去年開幕,館中列出許多受難者遭遇,如Park Banks因為身上有白人女性照片而遭處死、Calab Gadley因為走在白人雇主的妻子後方被吊死、Mary Turner因為譴責雇主以私刑處死她的丈夫,被人倒吊的姿勢活活燒死,屍體受損後胚胎還滑出體外等等。

2005年,美國聯邦參議院為反私刑法案在國會屢屢受挫;去年6月,2位民主黨、1位共和黨非裔美籍參議員聯合提出此議案,去年12月聯邦參議院100位議員全部投下贊成票,正式將私刑列為聯邦的仇恨犯罪。

仇恨犯罪(Hate crime)指針對特定社會群體的歧視性犯罪,例如針對種族、宗教、性傾向、性別認同、政治立場、國籍等因素,採取凌辱、攻擊、謀殺等行為,是源於保護特定少數群體的意識形態。

Just visited the National Memorial for Peace and Justice (@MemPeaceJustice), which opened this year in memory of the thousands of black Americans who were lynched during the Reconstruction and Jim Crow eras. It was incredibly powerful and thought-provoking — highly recommended. pic.twitter.com/RuC4W2VMCd