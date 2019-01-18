美通過反私刑法 議員：正視歷史汙點

2019-01-18 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦參議院去年12月通過《反私刑法（Anti-lynching Law）》，將私刑列為仇恨犯罪（Hate crime）。法案指出，美國於1882年至1968年間，至少有4742人因受私刑而死亡，受害者多為非洲裔美國人，兇手是白人群眾，且99%犯案者並無受到法律制裁。民主黨籍參議員布克Cory Booker直言，「私刑是美國歷史上的汙點。」

綜合媒體報導，美國國會從1918年開始提出反私刑提案，百年來相關提案數更超過200件，但全遭否決。此次提案指出，私刑是美國種族主義最強烈的表現。布克表示，美國人必須承認史實，現今國人既能分辨是非，就應採取行動，改正錯誤。

紀念私刑受難的「全國和平與公益紀念館（the National Memorial for Peace and Justice）」去年開幕，館中列出許多受難者遭遇，如Park Banks因為身上有白人女性照片而遭處死、Calab Gadley因為走在白人雇主的妻子後方被吊死、Mary Turner因為譴責雇主以私刑處死她的丈夫，被人倒吊的姿勢活活燒死，屍體受損後胚胎還滑出體外等等。

2005年，美國聯邦參議院為反私刑法案在國會屢屢受挫；去年6月，2位民主黨、1位共和黨非裔美籍參議員聯合提出此議案，去年12月聯邦參議院100位議員全部投下贊成票，正式將私刑列為聯邦的仇恨犯罪。

仇恨犯罪（Hate crime）指針對特定社會群體的歧視性犯罪，例如針對種族、宗教、性傾向、性別認同、政治立場、國籍等因素，採取凌辱、攻擊、謀殺等行為，是源於保護特定少數群體的意識形態。

Just visited the National Memorial for Peace and Justice （@MemPeaceJustice）, which opened this year in memory of the thousands of black Americans who were lynched during the Reconstruction and Jim Crow eras. It was incredibly powerful and thought-provoking — highly recommended. pic.twitter.com/RuC4W2VMCd — Yes, You're Racist （@YesYoureRacist） 2018年8月22日

紀念私刑受難者的「全國和平與公益紀念館（the National Memorial for Peace and Justice）」。（擷取自推特）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/