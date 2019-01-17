中國民權人士之女已是加國人 過境中國遭強拘近2小時

2019-01-17 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國與加拿大雙方的緊張情勢持續上漲，有位加拿大華裔公民從南韓登機準備返回加拿大，途中在中國轉機時，遭中國警方登上飛機押下，被拘留並恐嚇了近2個小時。

綜合外媒報導，這位加拿大公民為華裔的30歲女子王天安（Ti-Anna Wang），她的父親是被中國當局判處無期徒刑的民運人士王炳章；日前王天安與她丈夫、11個月大的女兒欲從南韓搭機返回加拿大多倫多，途中於1月16日在中國北京機場轉機，結果她們一家三口在飛機上被6名中國警方押走並強制拘留。

王天安事後表示，中國警方不准她使用手機或電腦，也不能聯絡加拿大駐中國使館，甚至也不准她跟丈夫拿尿布去幫女兒替換；有官員告訴王天安她不准回加拿大，雖然王天安不斷詢問為甚麼自己不能回加拿大，但對方僅表示「妳有相關案件正在調查」，且對案件細節沒做更多解釋；她表示，「我當時很害怕，因為中國是一個沒有法治的國家，我不知道會發生什麼事。」

王天安一家在1月16日遭強制拘留約2個小時後，便被遣返回南韓；報導指出，王天安原先在1月9日時前往中國，準備探望已被關了15年的父親王炳章，不過就算她持有中國當局簽發的有效簽證，還是被中國當局拒絕入境，之後她們一家便搭機轉往南韓

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