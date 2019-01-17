防選舉跟災難時謠言添亂 日本擬制訂應對措施

2019-01-17 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕如何防治謠言與假新聞作亂，已經漸漸成為世界各國必須面對的考題；日本政府為避免在選舉期間或發生災難時，遭謠言或假新聞製造事端，預計將在今年內制定應對措施，不過為了避免牴觸《日本憲法》明文保障的「言論自由」，並不會採取立法管制，而是建立一個防範制度。

根據日本《共同社》報導，歐盟在2018年4月即要求美國的資訊業者與網路廣告公司須制定防止假新聞的措施；在匯聚業界的意見後，雙方於2018年9月針對制定相關規範達成協議。

日本總務省認為歐盟的例子可以效法，計畫將在「網路平台服務相關研究會」的專家會議上進行討論，研究重點預料放在各相關公司的檢查制度的強化、責任的明確化等方面；有相關人士表示，總務省納入管制的目標為臉書、推特以及Google等美國資訊業者，這些社群媒體透過收集民眾上傳影片與新聞媒體的訊息，匯集之後發布在自家的網路平台，在網路世界的影響力極大，日方也稱這些公司為「平台公司」。

另外日本政府也因各業者對發布錯誤訊息的究責對象、預防對策皆不盡相同，認為必須要求業者提出更仔細的預防措施；當局也考慮要求透過APP軟體發布新聞與消息的雅虎、LINE等公司制定同樣的應對機制。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/