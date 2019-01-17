美激進男密謀自殺攻擊炸掉白宮 計畫被FBI臥底破壞

塔赫布（Hasher Jallal Taheb）密謀17日用反坦克火箭筒、爆炸裝置等襲擊美國白宮（見圖）。（彭博）

2019-01-17 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州21歲男子塔赫布（Hasher Jallal Taheb），密謀17日用反坦克火箭筒、爆炸裝置等襲擊美國白宮，不過他的計畫沒有成功，塔赫布16日就被美國聯邦調查局（FBI）逮捕起訴。

綜合媒體報導，去年有線人向警方透露，塔赫布開始改名、思想變得偏激，還想加入激進武裝團體伊斯蘭國（ISIS）。FBI接獲警方通報後，便派人臥底調查塔赫布。塔赫布去年10月告訴臥底特工，他想賣掉汽車，然後把錢用來買武器、爆炸物；去年12月他向特工展示白宮西廂的手繪平面圖，並請求特工協助取得武器。

和特工多次會面後，塔赫布表示，決定17日在白宮、華盛頓紀念碑、林肯紀念堂、自由女神像等發動自殺攻擊，期盼造成嚴重的傷亡，自己也能成為殉教者（martyr）。特工安排16日和塔赫布見面，塔赫布在交易完武器後被捕，武器包含半自動步槍、可遙控引爆的爆炸裝置和反坦克火箭筒。

根據執法官員的說法，塔赫布是單獨行動，沒有其他同夥；他也因試圖藉爆炸物損毀美國政府所有建築物而被逮捕，全案仍在調查中。

Hasher Jallal Taheb, the Islamic Extremist Terrorist who was planning to blow up the White House with an anti-tank rocket. He was engaged in sophisticated negotiations with undercover FBI agents. He was very calculated and knew what he was doing. He was NOT "mentally ill." pic.twitter.com/gFYzYweGNo — Imam Mohamad Tawhidi （@Imamofpeace） 2019年1月17日

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