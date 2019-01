美激進男密謀自殺攻擊炸掉白宮 計畫被FBI臥底破壞

2019-01-17 21:44

〔即時新聞/綜合報導〕美國喬治亞州21歲男子塔赫布(Hasher Jallal Taheb),密謀17日用反坦克火箭筒、爆炸裝置等襲擊美國白宮,不過他的計畫沒有成功,塔赫布16日就被美國聯邦調查局(FBI)逮捕起訴。

綜合媒體報導,去年有線人向警方透露,塔赫布開始改名、思想變得偏激,還想加入激進武裝團體伊斯蘭國(ISIS)。FBI接獲警方通報後,便派人臥底調查塔赫布。塔赫布去年10月告訴臥底特工,他想賣掉汽車,然後把錢用來買武器、爆炸物;去年12月他向特工展示白宮西廂的手繪平面圖,並請求特工協助取得武器。

和特工多次會面後,塔赫布表示,決定17日在白宮、華盛頓紀念碑、林肯紀念堂、自由女神像等發動自殺攻擊,期盼造成嚴重的傷亡,自己也能成為殉教者(martyr)。特工安排16日和塔赫布見面,塔赫布在交易完武器後被捕,武器包含半自動步槍、可遙控引爆的爆炸裝置和反坦克火箭筒。

根據執法官員的說法,塔赫布是單獨行動,沒有其他同夥;他也因試圖藉爆炸物損毀美國政府所有建築物而被逮捕,全案仍在調查中。

Hasher Jallal Taheb, the Islamic Extremist Terrorist who was planning to blow up the White House with an anti-tank rocket. He was engaged in sophisticated negotiations with undercover FBI agents. He was very calculated and knew what he was doing. He was NOT "mentally ill." pic.twitter.com/gFYzYweGNo