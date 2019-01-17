年終業績未達標 中國企業竟令OL「人形蜈蚣」當街爬

2019-01-17 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕許多公司正在進行年終結算，中國1間企業為懲罰業績未達標的女員工們，竟叫她們當眾跪地爬街，奇異的景象宛若「人形蜈蚣」立刻吸引大量民眾圍觀，將影片上傳網路引發網友熱議。

綜合外媒報導，這起事件發生在中國山東省滕州市，事發影片顯示，當地街上1名男子高舉紅旗遊街，他的身後跟著大批雙手、雙膝趴地的OL女職員，不顧旁人眼光低頭爬地，警方察覺有異後立刻上前關心，才知道這是1間公司懲罰員工的方式。

該公司指出，在年終結算後發現多名女員工業績不符標準，才會命令他們用此方式改進，但警方立刻制止這樣的「人形蜈蚣」行為，並進行「批評教育」。

中國網友們看見影片後，都認為該間公司的處罰內容相當荒唐，相繼留言指出「這樣的工作也肯做」、「這是對人性的極大侮辱，這樣的公司留在人間就是禍害」、「應該拘留這樣的老闆，他已經犯罪了」、「這些踐踏人性和尊嚴的公司，希望早日倒閉」、「沒有尊嚴！沒有人格！一切為了錢！笑貧不笑娼的時代」。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/