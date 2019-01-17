施工不慎造成氣爆 法國里昂大學屋頂烈火竄天嚇壞民眾

2019-01-17 20:17

〔即時新聞／綜合報導〕法國知名學府里昂大學（University of Lyon）在當地時間今日（1月17日）早上9點因為施工疏失發生爆炸意外，至少造成3人受傷。

綜合外媒報導，位在法國里昂市中心以北的里昂大學拉杜阿校區（la Doua）的孟德爾（Mendel）大樓，在今天當地時間早上9點發生爆炸意外，從影片可以看出，原先冒出濃濃黑煙的屋頂，突然竄出火球與爆炸聲。

校方指出，因為孟德爾大樓的屋頂當時在進行維修工作，結果因為施工疏失造成火警甚至爆炸，雖然屋頂樓下就是化學實驗室，不過因為有安全措施，因此沒有化學外洩的問題，爆炸也不是來至化學實驗室；校方在意外發生後，立刻將附近的師生撤離，並要求所有人要至少遠離建築物100公尺以外，以策安全。

警消獲報後趕緊到場處理，消防人員也證實校方的說法，指出火災原因是因為屋頂施工不慎，使一個施工用的氣瓶發生氣爆以致造成火警，之後又接連引燃2個氣瓶發生連續爆炸；意外至少造成3人受輕傷。

Stupeur devant les images de l'#IncendieMendel à l'Université #Lyon 1. Nos pensées vont aux blessés, en espérant que le bilan ne s'alourdisse pas. pic.twitter.com/5HlFDcLcy8 — Étudiants Républicains 06 （@EtudiantsRep06） 2019年1月17日

法國知名學府里昂大學（University of Lyon）在當地時間今日（1月17日）早上9點因為施工疏失發生火災與爆炸意外，至少造成3人受傷。（圖擷取自twitter）

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