河南官員挨家挨戶消滅宗教標誌 逼人民換上毛、習畫像

2019-01-17 20:01

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南政府近年進行「清除宗教標誌」行動，除了挨家挨戶檢查有無宗教標誌，還會強逼人民改貼毛澤東和習近平的畫像，讓當地村民非常氣憤。

根據《寒冬》雜誌16日的報導，河南部分地方政府以「建設文明鄉村、美麗鄉村」為由，對所有住戶展開「消滅宗教象徵」行動。雖然目前無確切數字，但《寒冬》雜誌列舉粗略統計後的數據，自去年2月至今，夏邑縣各鄉鎮約有1400多戶基督徒家庭的宗教物品被破壞；洛陽市新安縣光15天內有279戶被拆除宗教標誌；現在新安縣再也看不到任何宗教對聯或門庭裝飾了。

河南居民表示，政府官員強行進入家中，威脅撕掉耶穌畫像，改換上毛澤東和習近平的，否則官員會取消他們的扶貧福利津貼。居民非常無奈，直呼「信主到底犯什麼錯了？」。

另外，還有當地居民爆料，假如村民堅持不配合撤除帶宗教色彩的標識，地方官員就會以「配合中央政策」為由親自動手，例如塗改牌匾上的字跡、拆除牌匾等，居民痛批，政府強行入戶檢查的行為，與文革時期紅衛兵的陣勢一模一樣！

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