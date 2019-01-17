日本明仁天皇4/30傍晚退位 女性皇族禁出席儀式

2019-01-17 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本85歲明仁天皇將在今年4月30日退位，日本政府今（17）日開會決定，「退位禮正殿之儀」將於當天傍晚5時（台灣時間下午4時）起舉行，新天皇的「劍璽等繼承之儀」，將於5月1日上午10時半（台灣時間上午9時半）起舉行，兩個重要儀式都不准許女性皇族成員出席。

綜合日媒報導，日本政府今日上午在首相官邸召開「儀式典禮委員會」，決定明仁天皇的退位儀式在4月30日下午5時起在「松之間」舉行舉行。此舉是考慮到傍晚天皇剛好結束一天的公務，皇室皇位繼承式典事務局表示，「當天天皇陛下依然在位，認為不應該在較早的時候舉行」。

預計退位儀式的出席者包括日本三權首長、地方自治體代表等約330人。皇室成員則僅限男性出席，為53歲的文仁親王和83歲的正仁親王，女性皇族成員及12歲的悠仁親王將不會出席。

報導指出，日本《皇室典範》規定，皇位由屬於「皇統的男系男子繼承」，現行憲法下不存在女性皇族成員出席儀式的先例。不過，計劃允許女性閣員出席。安倍內閣唯一的女性成員為地方創生擔當大臣片山五月。

新天皇繼承皇位象徵性神器的「劍璽等繼承之儀」將於5月1日上午10時半起舉行，出席成員同前述退位儀式。之後舉行向國民代表宣佈即位的「即位後朝見之儀」，則允許成年的女性皇族成員參加。

另外，10月22日將舉行新天皇向國內外宣佈即位的「即位禮正殿之儀」；新天皇夫婦當天在皇居周邊巡遊的「祝賀禦列之儀」，將採用豐田的敞篷車「世紀（CENTURY）」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/