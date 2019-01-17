叫陣？國軍上午震撼演訓 解放軍中午就「抖音」釋武嚇片

2019-01-17 18:38

〔即時新聞／綜合報導〕國軍今（17）日清晨在大甲溪口進行實彈射擊，上午8點在臉書貼出雷霆2000火箭擊發影片，獲得網友大力讚賞；不料中國人民解放軍中午馬上跟著釋出模擬作戰影片，簡直像是在與我軍叫陣。

解放軍透過「抖音」帳號「人民陸軍」公布武嚇影片，片中攻擊型直升機在水面上瞄準空中移動飛靶，再成功擊落，接著再展示遙測鏡頭觀測2艘水面上的靶船，攻擊型直升機發射武器，相繼炸毀目標，不過直升機瞄準、發射和命中目標的畫面都經過剪接；這影片背景還配上搖滾風格的音樂，影片末還打上「祖國必然統一」字樣，針對性質濃厚。

影片被轉貼至中國臉書社團「帝吧中央集團軍」，引起中國網友注意，經查證，台灣抖音用戶因手機國家設定，即使有下載「抖音」app也無法查看所有中國用戶發表的貼文，iOS必須將國家切換成中國並同意遵守中國法律才可查看，Android用戶則需藉由中國APP下載程式，下載中國版的抖音才可翻入牆內。

許多台灣網友看見人民解放軍影片後，均感到與我軍盛況相比簡直不值一提，也有網友認為中國的武力嚇阻手法已對台灣人民完全沒有作用，更有人認為，中國軍方選在我軍操演後釋出影片，挑釁意味濃厚，但網友們均同意台灣軍演內容較中國更為震撼。

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