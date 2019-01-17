「馬路」都熔化！澳洲超猛熱浪 雪梨恐飆45度

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）受熱浪侵襲，今天中午一條馬路竟然「熱到熔化」。（圖截取自news.com.au）

2019-01-17 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕熱浪持續侵襲澳洲，澳洲全國各地今（14）日幾乎都超過攝氏30度，其中新南威爾斯州（New South Wales）一條馬路竟然還「熱到熔化」。新南威爾斯州消防署表示，州內光今天就發生了230起林火，預計該數字還會繼續上升，林火還可能在明天波及到新南威爾斯州的首府「雪梨」。

據澳媒《news.com.au》報導，受熱浪侵襲影響，澳洲全國各地今天幾乎都超過攝氏30度，部份地區更飆升到近50度，刷新當地高溫紀錄。新南威爾斯州沃科普（Wauchope）小鎮附近的一條高速公路，今天中午還直接「熱到熔化」，所幸當地小鎮的市議會得知後，趕緊抽取附近的河水來為公路降溫，確保駕駛者的安全和道路通暢。

新南威爾斯州消防署指出，新南威爾斯州光今天就至少有230起林火發生，預計該數字還會繼續攀升，不排除林火明天會波及到本州首府「雪梨」的可能。

新南威爾斯州氣象局也表示，西雪梨氣溫在今天已經升至40多度，預計將在明天達到頂峰升至45度，直到週日（19）才會降溫。同時，酷熱天氣會導致室外臭氧濃度升高，影響民眾健康，提醒居民最好避免在室外活動。

澳洲氣象局推特

When will the #coolchange arrive? The hot weather is easing through southern & western #SouthAustralia today, will ease in #Victoria on Friday, & southern & central #NSW on Saturday. Unfortunately the heat will linger over northeast SA & NSW. Latest info: https://t.co/9H4auv9MbK pic.twitter.com/8oO5GobDms — Bureau of Meteorology, Australia （@BOM_au） 2019年1月17日

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