「馬路」都熔化！澳洲超猛熱浪 雪梨恐飆45度

2019-01-17 19:47

〔即時新聞/綜合報導〕熱浪持續侵襲澳洲,澳洲全國各地今(14)日幾乎都超過攝氏30度,其中新南威爾斯州(New South Wales)一條馬路竟然還「熱到熔化」。新南威爾斯州消防署表示,州內光今天就發生了230起林火,預計該數字還會繼續上升,林火還可能在明天波及到新南威爾斯州的首府「雪梨」。

據澳媒《news.com.au》報導,受熱浪侵襲影響,澳洲全國各地今天幾乎都超過攝氏30度,部份地區更飆升到近50度,刷新當地高溫紀錄。新南威爾斯州沃科普(Wauchope)小鎮附近的一條高速公路,今天中午還直接「熱到熔化」,所幸當地小鎮的市議會得知後,趕緊抽取附近的河水來為公路降溫,確保駕駛者的安全和道路通暢。

新南威爾斯州消防署指出,新南威爾斯州光今天就至少有230起林火發生,預計該數字還會繼續攀升,不排除林火明天會波及到本州首府「雪梨」的可能。

新南威爾斯州氣象局也表示,西雪梨氣溫在今天已經升至40多度,預計將在明天達到頂峰升至45度,直到週日(19)才會降溫。同時,酷熱天氣會導致室外臭氧濃度升高,影響民眾健康,提醒居民最好避免在室外活動。

澳洲氣象局推特

When will the #coolchange arrive? The hot weather is easing through southern & western #SouthAustralia today, will ease in #Victoria on Friday, & southern & central #NSW on Saturday. Unfortunately the heat will linger over northeast SA & NSW. Latest info: https://t.co/9H4auv9MbK pic.twitter.com/8oO5GobDms