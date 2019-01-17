香港傘運學生領袖被拒入澳門 遭指控危害公眾秩序

2019-01-17 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕香港大學前學生會長、2014雨傘雨傘運動的學生領袖之一梁麗幗，週三（16日）被澳門拒絕入境，理由是「有強烈跡象顯示會從事危害澳門公眾秩序的活動」。目前梁麗幗已經返回香港。

梁麗幗2014年擔任港大學生會會長，曾為香港專上學生聯會常委，雨傘運動期間，她與其他4名學生代表與當時擔任政務司司長林鄭月娥談判。

根據香港大學學生會校園電視的臉書粉絲專頁指出，梁麗幗16日中午抵達澳門時，澳門治安警察局以「澳門特別行政區內部保安綱要法」第17條第1款第4項為由，於下午1時10分阻止梁麗幗入境。

根據該條法規，警方阻止「依法被視為不受歡迎或對內部保安的穩定構成威脅，或被視為涉嫌與包括國際恐怖主義在內的跨境犯罪有關的非本地居民」進入澳門特別行政區，或者將其驅逐出境。

梁麗幗接受《香港01》詢問時表示，被拒入境顯然是與政治原因有關，但她拒絕透露前往澳門的原因和對事件的看法。

香港主權轉移以來，澳門當局不時拒絕香港泛民主派人士入境，在「占中」之後，被拒個案更多。2016年9月，港大學生會前外務秘書黎的琛與家人到澳門旅遊時，也被當局以「內部保安的穩定構成威脅」為由拒絕他入境澳門。

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