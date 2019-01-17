宛如難民！美國政府關門26天 官員排隊領免費餐食...

世界中央廚房公司（World Central Kitchen）特地開設了一間緊急廚房，供應政府員工熱食。（美聯社）

2019-01-17 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕由於國會兩黨談不攏臨時預算案，美國聯邦政府於去年12月20日開始關門，至今已26日。不少政府員工沒薪水可領，面臨生活斷炊；對此，世界中央廚房公司（World Central Kitchen）特地開設了一間緊急廚房，供應政府員工熱食，一到用餐時間店外就會出現長長人龍，排隊取用免費食物，宛如難民營。

綜合外媒報導，為了幫助停工的政府官員，世界中央廚房創辦人荷西（Jose Andres）召集了志工，在華盛頓設立了「活力餐館（Power Lunch）」，提供熱騰騰的食物與咖啡讓官員們享用；世界中央廚房執行董事奈特（Nate Mook）指出，這是一場「人為災難」，他表示，現在有數十萬員工受情勢所困，「他們需要一頓熱騰騰的食物，來幫助維持生計」。

據報導，「活力餐館」每日於上午11時至下午6時開放，每到用餐時間，就會引來大量人潮排隊取食，截至周三下午，已經提供了2000多份飯菜；目前政府關閉也已進入第26日，導致9個聯邦部門大約80萬人領不到薪水。

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