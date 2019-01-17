喝茶嗆到打歪方向盤！79歲老翁駕車撞人行道 釀7人輕重傷

2019-01-17 17:49

〔即時新聞／綜合報導〕昨（16）日下午1點半左右，東京JR新宿站附近有一輛轎車直衝人行道，造成7人受傷，其中2人重傷，而原因疑似是79歲的高齡駕駛開車到一半「喝茶嗆到」，打歪了方向盤才會造成這場慘劇，而詳細的事發原因則有待警視廳進一步調查。

據《NHK》報導，事發地點在東京都涉谷區千駄谷，一輛轎車竟穿過對線車道撞上人行道，還在人行道上開了30公尺，路上的行人與騎腳踏車的民眾如保齡球球瓶般接連被撞倒，轎車直到撞到路樹才停了下來。

事發地點附近的便利超商店員表示，自己聽到巨響後出外查看，發現一輛轎車停在人行道上，旁邊還倒了許多人，現場還傳出有倒下的傷者對旁人的呼喚沒有反應，因而引起了一陣騷動，而駕駛在事發後一直低著頭，似乎相當的不安。

據警視廳與東京消防廳指出，這起事故造成7名無辜民眾受傷，其中20歲的女性與80歲的男性為重傷，79歲駕駛與坐在副駕駛座的妻子也受了輕傷。事發後老翁表示，自已是因為在開車時喝茶嗆到，才會不慎釀成事故，警視廳目前認為可能是誤打方向盤，但詳細案情則還需要進一步調查。

【事故】渋谷区千駄ヶ谷5丁目 新宿駅付近で乗用車が歩道に突っ込む事故 7人けが https://t.co/BmWdiEDrao pic.twitter.com/3ZzzmKsxOG — 災害ニュース （@zagimu） 2019年1月16日

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