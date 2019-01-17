強國男買LV包卻「掉漆」 官方神回：中國空氣不好

2019-01-17 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州一名男子買了2個LV名牌包，本想藉機彰顯身分，不久後包包卻掉漆褪色，讓他氣得致電業者上海總部質問，沒想到客服竟回應「因為中國空氣品質不好」。

中國《看看新聞》報導，王姓消費者2017年1月花了人民幣1萬多元（約新台幣4萬5千元）購入LV名牌包，不久後，卻出現掉漆褪色的問題。不僅如此，另一個在澳門以人民幣8000多元（新台幣約3萬7千元）購買的包包也有相同問題，甚至襯衫因此黏附黑色顆粒，讓他無奈表示「本來以為價格貴就圖個品質好，哪知道還不如外面的地攤貨。」

報導表示，王先生憤而致電LV上海總部詢問，沒想到客服建議他「不要穿白色的襯衫，不就不掉色了」，對於掉色的原因，客服也給出解釋是因為水土不服的問題，還表示「（中國）空氣質量不好」，讓王先生相當傻眼。

報導引述，LV上海總部公關部的張小姐說明，LV的每一款產品都是植物染料所製，個別使用的不同或是氣溫高低、溫差、濕度都有可能影響，導致個別時候可能出現掉色的狀況。LV上海總部也表示，願意免費更換王先生其中一個包，另一個則須經進一步檢測。

許多中國網友對此留言，「掉色就是真的」、「奢侈品=一次性用品」、「買這個包的，一般不會用到掉色，早就換新款了。」

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