怕做愛時「豪宅」被占 牠長出超長GG可在家安心交配

2019-01-17 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕習慣背著「房子」走路的寄居蟹，顧名思義會挑選適合大小的貝殼狀物體作為棲身之所，然而，雄性寄居蟹交配時必須將蜷曲在殼內的身體移出，因而時常面臨「房屋」被盜占的風險，生物學家發現，部分寄居蟹為了避免前述狀況發生，演化出超長的生殖器，以便「在家中安心交配」。

綜合外媒報導，美國常春藤盟校之一，達特茅斯學院（Dartmouth College）的生物學家萊德（Mark Laidre）指出，寄居蟹因種類不同，對於寄居用殼的要求也有差異，部分物種還會花費資源「翻新」撿來的貝殼，透過分泌腐蝕性化學物質，使貝殼內壁更加光滑，並創造寬闊的內部空間，以掙得數次脫殼期間的成長空間。

萊德進一步指出，這些額外花費資源「裝潢豪宅」的寄居蟹，最怕的就是房屋被其他寄居蟹占走，而在牠們的生命週期中，最有可能出現此狀況的就是在交配時。礙於身體構造的比例問題，多數陸棲寄居蟹在交配時必須將下半身從殼中移出，這時若有「有心蟹」乘虛而入，倒楣的雄蟹便需在歡愉過後面臨黯然神傷的處境。

萊德發現，額外投入資源修整貝殼的寄居蟹，為避免心血淪為嫁衣，已演化出長度遠超其他種類寄居蟹的生殖器，讓牠們無須退出殼外便可與雌蟹交配，大大降低愛宅在交配期間被占走的機率。他說，部分種類的寄居蟹其生殖器長達殼徑之一半，且生殖器的大小與其「裝潢豪宅」所費之資源成正相關。

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